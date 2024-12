Oroscopo 2025, "cosa si guasterà all'Epifania": Branko e l'Ariete, una clamorosa previsione astrale

19 dicembre 2024 a

"Tanta roba! Il 2025 non lascerà spazio a noia, rimpianti, esitazioni. Gennaio quest'anno inizia nel migliore dei modi: c'è solo il Sole a disturbarvi. Mentre il resto dei pianeti è favorevole; vi attendono amore, amicizie, incontri, viaggi, occasioni da cogliere al volo". Se il 2024 è stato un anno difficile per molti italiani, il 2025 potrebbe riservare delle belle novità. Almeno, questa è la predizione di Branko. Il re degli astrologi ha diffuso l'oroscopo per il segno Ariete del primo mese del nuovo anno.

L'unica nota stonata di gennaio arriverà proprio durante "la festa della Befana". "Qualcosa si guasta un po’ con l'Epifania: questo Marte insistente, che già nell'autunno del 2024 vi aveva disturbato, torna indietro in Cancro, vostro settore della famiglia e della casa; si preparano conflitti con i genitori e con i figli, tensioni e difficoltà da fronteggiare", ha proseguito Branko.

"Anche Mercurio diventa fastidioso dall'8 al 28. Niente di grave, ordinaria amministrazione! Avete stelle importanti che vi proteggono, in particolare, Giove e Plutone - ha precisato Branko -. Un grande amore nasce il 29 con la Luna nuova". Perciò, tutti coloro che sperano in un grande amore per il prossimo anno, non dovranno fare altro che attendere la fine del primo mese del 2025.