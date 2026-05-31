Jannik Sinner, la gara automobilistica virtuale: alle origini del suo malore...

C'è un problema. E quel problema si è ripresentato al Roland Garros: il crollo e la sconfitta, inimmaginabile, contro Juan Manuel Cerundolo. Il tutto a un game dalla vittoria per tre set a zero. Si parla di Jannik Sinner. Del suo problema. E delle strade che sta percorrendo per risolverlo.

Tra queste c'è anche un avanguardistico sistema tecnologico che il numero uno del mondo utilizza da tempo per allenare la concentrazione e monitorare le proprie condizioni psicofisiche. In questi giorni, dopo l'eliminazione parigina, il ragazzo di San Candido ha intensificato il lavoro con un kit composto da sensori applicati alla fronte e collegati a un software in grado di registrare parametri come attività cerebrale, frequenza cardiaca e respirazione.

L'esercizio si svolge davanti a uno schermo sul quale appare una gara automobilistica virtuale. L'auto associata a Sinner procede tanto più velocemente quanto più elevato è il livello di concentrazione mantenuto durante la prova. L'obiettivo non è vincere la corsa, ma allenare la mente a restare focalizzata, ignorando distrazioni e stimoli esterni.