Ufo e alieni, l'astronauta Roberto Vittori: "Cosa succede ogni 10 anni"

Il generale di brigata aerea Roberto Vittori è uno dei più importanti astronauti europei. Ha partecipato a tre missioni nello spazio e ha conseguito la qualifica di “Combat ready” come pilota dei Tornado dell'Aeronautica militare, dopo aver ottenuto il brevetto di volo negli Stati Uniti. Generale Vittori, ha avuto modo di dare una occhiata al secondo pacchetto di X-Files desegretati dal Pentagono?

«Sì, ho letto qualcosa, ma per pura curiosità».

E che idea si è fatto?

«La cosa interessante non è tanto il singolo dossier, ma l’osservazione complessiva di tutti questi casi. Voglio specificare che la mia è una osservazione preliminare, non traggo conclusioni».

Quindi?

«Sembra esserci un arco temporale caratteristico di circa 10 anni rispetto ai casi più interessanti. Quelli, cioè, più difficili da archiviare come semplici errori, racconti fantasiosi o eventi meteorologici perché segnalati da professionisti come piloti e tecnici radar, ad esempio».

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Per essere più precisi?

«Partiamo dal caso del 1976 in Iran che vede protagonista un pilota militare. Poi, nel 1986, quindi circa 10 anni dopo, e più o meno nello stesso periodo dell’anno, si registra un’altra osservazione anomala stavolta da parte di un pilota commerciale. Non voglio arrivare a una conclusione definitiva, ma la coincidenza è rilevante, a mio avviso. E ancora, nel 2004, l’avvistamento arriva da una portaerei americana. Nel 2014, poi, c’è un altro episodio legato a una missione e a un contesto operativo, anche qui con sistemi radio, piloti e personale qualificato che descrivono fenomeni di difficile interpretazione».

E questo che cosa potrebbe significare?

«Le faccio un esempio: se noi terrestri vogliamo andare su Marte, dobbiamo farlo all’interno di finestre temporali precise, quando la Terra e Marte sono relativamente vicine, quindi ogni due anni circa. Ora ipotizziamo che esista una forma vivente intelligente da qualche parte nell’universo. Non sarebbe assurdo pensare che anche quella civiltà possa avere vincoli fisici simili ai nostri per viaggiare nello spazio e per raggiungere il nostro pianeta. Lo dico sempre con prudenza: non sto dicendo che sia così, né che questa sia la spiegazione definitiva. Però, la serialità dei 10 anni suscita interesse».

Quindi lei crede all’esistenza degli extraterrestri?

«Da fisico, ritengo altamente improbabile, se non impossibile, che l’uomo sia l’unica specie intelligente nell’universo. La domanda è: perché fino a oggi non abbiamo mai incontrato altre forme di vita intelligente? Una possibile risposta è che non necessariamente ogni altra specie debba avere un cervello tridimensionale come il nostro. Noi viviamo e ragioniamo dentro un mondo tridimensionale, ma l’universo non è limitato alle tre dimensioni che conosciamo. L’interazione con altre forme di realtà potrebbe quindi non avvenire secondo il nostro modo terrestre di percepire e agire nel mondo».

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