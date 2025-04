Tempesta geomagnetica in arrivo, ecco che rischi corriamo

Nella giornata di sabato 5 aprile una tempesta geomagnetica potrebbe colpire la Terra. A dirlo gli scienziati che parlano di un fenomeno legato a un peculiare flusso di vento solare innescato da una "regione di interazione co-rotante", meglio conosciuta con l'acronimo di CIR. Stando alla Scuola di Fisica dell'Università di Sydney, l'interazione tra i flussi rapidi e lenti di vento solare "genera una regione di compressione nella parte posteriore del flusso lento, la probabile formazione di uno shock emanante dalla regione di compressione (molto probabilmente due) e una regione di rarefazione nella parte posteriore del vapore veloce, il tutto con variazioni caratteristiche nelle variabili di plasma e campo".

Risultato? Un vento solare più intenso ed energetico del solito. Nonostante le rassicurazioni degli esperti, non è escluso che la NOAA non possa determinare problemi di tensione nei sistemi di alimentazione alle alte latitudini e danneggiare i trasformatori in caso di fenomeni di lunga durata.