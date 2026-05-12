Hantavirus, lo scienziato: "Nessun vaccino, nessun antivirale. Si passa dalla stanchezza alla rianimazione"

"La situazione è sotto controllo" e "il governo ha preso le decisioni giuste". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron parlando del focolaio di Hantavirus, durante la sua visita in Kenya, secondo quanto riporta BfmTv. "La Francia ha adottato un protocollo estremamente rigoroso", ha assicurato. Dall'Eliseo, dunque, si punta a non far scatenare il panico tra i cittadini e allontanare gli spettri del (presunto) nuovo Covid. Un messaggio all'opinione pubblica ma anche alla comunità scientifica.

Sono proprio gli scienziati, infatti, a non lesinare i commenti tra il preoccupato e l'allarmistico. Intervenendo durante la conferenza stampa nella quale la ministra francese, Stéphanie Rist, ha fatto il punto sulla situazione, l'infettivologo Xavier Lescure ha ricordato che "non c'è alcun vaccino" contro il virus delle Ande, e per curare i malati "non abbiamo trattamenti antivirali approvati ed efficaci. Diamo loro soltanto cure di supporto".