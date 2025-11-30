Insonnia, lo studio-choc: le conseguenze sul cervello

Dormire male non è solo una seccatura: secondo una recente ricerca, ha effetti profondi e duraturi sulla salute del cervello. Da anni gli scienziati indagano il rapporto tra qualità del sonno e declino cognitivo, ma un nuovo studio di ampie dimensioni aggiunge un tassello importante, mostrando che l’insonnia cronica può rendere il cervello più fragile e predisposto alle malattie neurodegenerative.
L’analisi, pubblicata sulla rivista Neurology, ha coinvolto 2.750 cittadini statunitensi con più di 50 anni, seguiti per oltre cinque anni. Tra loro, 440 convivevano con una forma persistente di insonnia. Nel corso dello studio, i partecipanti sono stati sottoposti a valutazioni cognitive periodiche e a esami di neuroimaging, permettendo ai ricercatori di osservare come il sonno – o la sua mancanza – influenzi nel tempo la struttura e le funzioni cerebrali.
I risultati sono netti: chi dormiva poco e male mostrava una probabilità aumentata di circa il 40% di sviluppare un lieve deterioramento cognitivo o una forma di demenza rispetto ai partecipanti con un sonno di buona qualità. Un dato che rafforza l’ipotesi secondo cui l’insonnia cronica non è solo un sintomo, ma un potenziale fattore di rischio.
L’impatto dell’insonnia appare ancora più marcato in presenza di una predisposizione genetica. I portatori della variante ApoE4 – il principale fattore di rischio genetico noto per la malattia di Alzheimer – risultano infatti particolarmente vulnerabili. In questi soggetti, i meccanismi di “pulizia” notturna del cervello funzionano meno efficacemente: le proteine tossiche, come la beta-amiloide, tendono ad accumularsi e i vasi sanguigni cerebrali diventano più sensibili ai processi infiammatori.
Le immagini cerebrali raccolte durante lo studio raccontano una storia eloquente. Nei partecipanti con insonnia e sonno insufficiente, il cervello appariva biologicamente più vecchio di circa quattro anni rispetto all’età anagrafica già alla prima valutazione. Inoltre, emergevano due segnali precoci associati al rischio di demenza: la presenza di placche amiloidi e alterazioni della sostanza bianca, ovvero le fibre che permettono la comunicazione tra diverse aree del cervello. Curiosamente, chi soffriva di insonnia ma dormiva più ore della media nel periodo osservato mostrava un livello inferiore di danni alla sostanza bianca.
Resta però aperta una domanda cruciale: intervenire sull’insonnia è sufficiente a proteggere il cervello? La risposta, per ora, è prudente. Come sottolinea il ricercatore Timothy Hearn su The Conversation, il sonno disturbato è spesso intrecciato a condizioni come depressione, ansia, dolore cronico o apnee notturne, tutti elementi che possono contribuire al deterioramento cognitivo. In questo scenario, l’insonnia potrebbe essere parte di un quadro più complesso, piuttosto che l’unica causa.