Vitamina K e sangue, il ruolo fondamentale della vitamina "nascosta"

La vitamina K lavora in silenzio eppure giorno dopo giorno, tiene insieme il fragile equilibrio del nostro corpo: permette al sangue di guarire, alle ossa di restare forti, al cuore di proteggersi. Una presenza discreta, ma indispensabile. Oggi grazie a nuove evidenze scientifiche torna al centro del dibattito. La vitamina K è una protagonista silenziosa che ogni giorno garantisce equilibrio al nostro organismo. Spesso si parla di vitamina D, di vitamina C e degli immancabili omega-3. Molto più raramente, invece, si sente nominare la vitamina K, un micronutriente essenziale che svolge un ruolo cruciale sia nella coagulazione del sangue sia nel mantenimento della salute delle ossa. Eppure, nonostante la sua importanza, rimane una presenza discreta nella dieta degli italiani. Quando si parla di vitamina K realmente ci si riferisce ad un gruppo di composti distinti vitamina K1 e vitamina K2.

La funzione più nota della vitamina K riguarda la coagulazione del sangue: senza di essa, anche una piccola ferita potrebbe provocare sanguinamenti prolungati. Ma negli ultimi anni la ricerca ha sottolineato come questa vitamina sia importante per indirizzare il calcio verso ossa e denti, evitando che si depositi dove non dovrebbe, come nelle arterie. Questo doppio ruolo ha fatto crescere l’attenzione scientifica sul micronutriente, soprattutto in relazione a osteoporosi e malattie cardiovascolari.