Le marcature del cane tra supremazia, bisogni reali e stress

Vi siete mai chiesti perché il vostro cane marca continuamente il territorio durante la passeggiata? Generalmente solo per la prima deiezione dell’uscita si tratta di un bisogno fisiologico, mentre per le successive si mette in atto una forma di comunicazione tra cani. Attraverso le marcature vengono rilasciate informazioni di sé; i propri simili saranno poi in grado di interpretarle utilizzando l’olfatto.

Il loro significato è molto più complesso di quanto si pensi e vanno sempre considerate le circostanze in cui vengono esibite. Se noi umani utilizziamo prevalentemente la parola per comunicare, i cani utilizzano perlopiù la percezione di odori per farlo; quando annusano le deiezioni di un altro soggetto, stanno di fatto entrando in contatto con lui rilevando molte informazioni, tra le quali: il sesso, lo stato di salute, l’età, l’eventuale calore, lo stato emozionale.

Alcuni esempi Capita spesso in passeggiata di vedere il nostro cane annusare insistente mente una zona e subito dopo marcarla; questo accade di frequente quando un altro soggetto ha marcato lì precedentemente e, dunque, l’intento è quello di coprire quel punto con il suo odore per rivendicare la sua prevalenza.

Per lo stesso motivo, molti hanno l’abitudine di marcare il più in alto possibile, coprendo così odori già presenti in modo da diffondere meglio il proprio a ridosso di muri, alberi, ruote delle macchine; questo è segno di soggetti adulti molto sicuri, nella maggior parte dei casi maschi, seppure anche in alcune femmine vi sia l’attitudine a marcare alzando la zampa.

Oltre alle deiezioni, i cani usano anche il raspare a terra come marcatura e questa azione serve a spargere il proprio odore grazie a delle ghiandole sudoripare presenti sotto i polpastrelli, così da mescolarlo con il terreno. Può capitare di assistere a questo comportamento anche dopo aver espletato i propri bisogni per dare ancora più evidenza del proprio passaggio; spesso questo avviene soprattutto alla vista di un simile dello stesso sesso, per voler comunicare sicurezza e una possibile disponibilità al confronto.

La marcatura in casa È bene non confondere i bisogni fisiologici dalla marcatura; la prima è caratterizzata da una buona quantità e quasi sempre viene rilasciata sul pavimento, mentre la seconda si differenzia perché si tratta di poche gocce e spesso a ridosso di muri, mobili, porte o sopra il divano o il letto. Se questa avviene frequentemente in casa potrebbe esserci dietro un problema legato allo stato emotivo, come: insicurezza, stress, richiesta di attenzioni, conflitto sociale con un membro familiare, ansia da separazione o difficoltà nel gestire i propri istinti.