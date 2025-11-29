Libero logo
Temperature rigide, pioggia, vento e umidità possono influire negativamente sui nostri animali domestici, non solo per quanto riguarda la salute, ma anche per l’umore
di Daniela Maccionisabato 29 novembre 2025
Cani e gatti d'inverno, come proteggerli dai malanni

2' di lettura

Temperature rigide, pioggia, vento e umidità possono influire negativamente sui nostri animali domestici, non solo per quanto riguarda la salute, ma anche per l’umore. Non sottovalutiamo le condizioni climatiche anche dentro casa; essi hanno una temperatura corporea più elevata rispetto alla nostra (circa 39 °C) e dunque sono più sensibili al freddo rispetto a noi. Particolare attenzione bisogna prestare alle razze toy e a quelle con pochissimo sottopelo; la sua presenza, infatti, è fondamentale per un buon isolamento dal freddo, così come massa muscolare e strato grasso sono importanti per garantire all’animale di trattenere adeguatamente il calore. Ci sono alcuni segnali da attenzionare per capire se hanno freddo, quali: tremori, difficoltà nel muoversi, stare sempre in posizione rannicchiata, scarsa voglia di interagire con noi, apatia.

Accessori anti freddo Gli accessori antifreddo sono una valida soluzione per proteggerli; il loro utilizzo però non è sempre necessario, bisogna infatti tenere conto di razza, età e condizioni di salute. Sono sicuramente indispensabili in caso di cuccioli o animali anziani e fragili, per i quali potrebbe essere alto il rischio di ipotermia. Per i cani, che normalmente escono di casa per le passeggiate, cappottini e impermeabili possono essere abbinati a delle scarpette protettive per isolare le zampe dal terreno, utili soprattutto in presenza di neve o terreni ghiacciati.

Per quanto riguarda i gatti, soprattutto per quelli anziani o con problemi articolari, si possono utilizzare cuscini termici e cucce fatte per essere appese ai caloriferi che vanno comunque regolati a una temperatura piacevole, ma non eccessiva. Per le razze senza pelo, come lo Sphynx o Devon Rex, possono essere utili anche dei cappottini termici; si tratta di accessori in grado di mantenere calore e allo stesso tempo garantire traspirabilità e mobilità.

Stagioni e necessità Durante l’inverno cambiano i fabbisogni energetici, per questo è preferibile optare per una dieta che contenga il giusto apporto di proteine e grassi, con l’integrazione di pasti più calorici, soprattutto per quei soggetti che trascorrono molto tempo all’aperto. Le cucce devono essere idonee a garantire all’animale il giusto isolamento termico e devono essere spostate in luoghi al riparo da spifferi provenienti da porte e finestre.

Inoltre, asciugare sempre le zampe al rientro da ogni uscita e controllare eventuali irritazioni causate dal terreno è sicuramente una buona abitudine. È bene anche applicare degli unguenti specifici sui cuscinetti che forniscono isolamento e riducono il rischio di screpolature che possono risultare fastidiose.

