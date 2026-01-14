Crans-Montana, sinistra e Ue boicottavano il farmaco che può salvare gli ustionati

Abbiamo più volte sostenuto che se in Italia ci fosse al governo l’attuale caravanserraglio della sinistra sarebbe una sciagura. È un’esagerazione, ma per difetto. Senza particolari voli pindarici, c’è un caso che più di tutti mostra l’inadeguatezza, l’insipienza politica e di visione di costoro: se il folle e lungamente evocato boicottaggio pro-Pal di Israele, delle sue aziende, tecnologie e conoscenze fosse davvero andato in porto, oggi i ragazzi ustionati nell’incendio di Crans Montana avrebbero rischiato seriamente di non aver accesso a un farmaco che li sta aiutando a sopravvivere. Fra le numerose e complesse cure che i feriti stanno ricevendo, ci sono anche delicate terapie con il farmaco NexoBrid: si tratta di un gel a base di concentrato di enzimi presi dal gambo dell’ananas (il cui principio attivo è la bromelina, depurativo e antiinfiammatorio molto apprezzato e diffuso) che, spalmato sul tessuto morto ustionato, riesce a rimuoverlo in poche ore rispettando quello sano evitando una rimozione chirurgica dolorosa, impegnativa con perdita di sangue e comunque meno selettiva. Farmaco del quale c’è grande domanda visti i tanti teatri bellici attivi (lo certifica una nota dell’Aifa, che ha «autorizzato l’importazione dall’estero del prodotto carente fin da novembre 2025»).

Crans-Montana, l'italiano cacciato: pochi minuti prima del rogo… Il terrore vive stabile negli occhi e nei ricordi, il fumo staziona ancora nei polmoni dei testimoni della strage di Cra...

Ora, questo farmaco da chi è stato ideato, prodotto e commercializzato? Dall’israeliana MediWound che la sinistra avrebbe volentieri buttato nel calderone dei malvagi. Hanno perfino messo in piedi liste di proscrizione. La campagna del famigerato gruppo Bds, Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni per i diritti del popolo palestinese, porta avanti un elenco costantemente aggiornato contro aziende «complici del genocidio e del sistema israeliano di colonialismo, occupazione e apartheid e contro i prodotti israeliani». Al momento, la MediWound non compare in questa lista della vergogna ma se il clima politico fosse stato propizio potete scommetterci che ci sarebbe rapidamente finita. Non è una considerazione immaginifica: qualcuno ci ha già provato. Lo scorso luglio infatti, la Commissione Europea ha presentato una proposta formale per la sospensione parziale dell’accordo di associazione di Israele al programma Horizon Europe. Un testo il cui codice è 52025PC0620 (disponibile su EUR-Lex, il portale per accedere al diritto dell’UE) derivato dal documento pubblicato il precedente 23 gennaio che vedeva 251 firmatari tra i quali Ilaria Salis, Mimmo Lucano, Cecilia Strada (figlia di un medico che ha speso la vita in prima linea per salvare vite).