Come soccorrere un animale trovato in strada

A causa dell’urbanizzazione dei territori, è sempre più frequente trovarsi di fronte ad animali feriti per strada, spesso per il buio e l’alta velocità delle auto. Quando capita, è un gesto di civiltà prestare soccorso, ma dobbiamo fare molta attenzione perché si tratta pur sempre di esemplari selvatici e sicuramente molto spaventati. Se possibile utilizziamo dei guanti e, in caso di ferite, non usiamo disinfettanti, ma semplicemente tamponiamole esercitando una pressione costante con dei panni puliti. Non cerchiamo di rimuovere corpi estranei dalle lesioni per non causare emorragie. Restiamo poi in attesa dei soccorsi da allertare immediatamente al Numero Unico di Emergenza 112 o al 1515 dei Carabinieri Forestali.

Riccio È un animale che sempre più spesso viene avvistato per le strade urbane, ma è tutelato dalla legge e non può essere né spostato né prelevato, se non in caso di emergenza. Vanno soccorsi i ricci feriti e con scarsa mobilità, ma anche se riversi su un fianco, che comunque devono essere lasciati in zona perché potrebbe trattarsi di femmine che stanno accudendo la prole. Per prestare soccorso sicuramente bisogna proteggersi le mani, anche con una maglia, e, infilando entrambe sotto la pancia, possiamo adagiare l’animale in una scatola con bordi alti e con della carta morbida sul fondo per accompagnarlo al Centro di Recupero Animali Selvatici più vicino.

Volpe È uno degli animali selvatici che più degli altri ci si può trovare a soccorre a causa della sua sempre maggiore confidenza con l’uomo. Se manipolata può facilmente reagire per difendersi, per questo è necessario allertare subito i soccorsi. La volpe può essere portatrice di malattie trasmissibili come la rogna, evitiamo dunque di toccarla a mani nude, ma, se necessario, utilizziamo una maglia o una coperta per coprirla e spostarla in una zona sicura lontano dal passaggio di autovetture. Nell’attesa dell’arrivo delle autorità competenti, non somministriamo cibo o acqua che potrebbero peggiorare le sue condizioni.

Cane Possiamo provare ad avvicinarci parlandogli con voce rassicurante, creando una museruola di fortuna con una maglia o una cinta per evitare di essere morsi. Prima di tutto mettiamo l’animale in sicurezza se non è in grado di stare sulle zampe. Per spostarlo infiliamo le braccia sotto alla pancia e attorno al collo o alle cosce a seconda della sua taglia, avendo l’accortezza di non comprimere la gabbia toracica. Muoviamolo tenendo la colonna vertebrale dritta per evitare di compromettere la situazione in caso di traumi. Trasportiamolo verso un punto di primo soccorso o allertiamo i Servizi Veterini dell’ASL di zona che hanno obbligo di reperibilità anche notturna festiva.