Sony, gli auricolari che rivoluzionano il mercato: la novità assoluta

Sony lancia sul mercato un nuovo paio di auricolari a clip che introducono diverse novità interessanti nel segmento open-ear: si chiamano LinkBuds Clip e puntano su comfort, ascolto naturale e funzioni smart pensate per l’uso quotidiano.

Il cuore del progetto è il design aperto, studiato per permettere all’utente di ascoltare musica e contenuti audio senza isolarsi completamente dall’ambiente circostante. In questo modo è possibile percepire traffico, voci e annunci senza dover togliere gli auricolari. L’assenza di pressione nel condotto uditivo e il maggiore flusso d’aria riducono l’affaticamento, rendendo le LinkBuds Clip adatte anche a sessioni di ascolto prolungate e a un utilizzo più “sociale”.

Gli auricolari adottano una struttura a forma di C che si aggancia all’orecchio senza entrare nel canale uditivo. Corpo principale e fascia superiore lavorano insieme per garantire stabilità, mentre i Fitting Cushions rimovibili permettono di personalizzare la calzata in base alla propria conformazione dell’orecchio.

Sony ha integrato tre modalità di ascolto selezionabili tramite tap. La modalità Standard offre un suono bilanciato e dettagliato, Voice Boost migliora la resa delle voci in ambienti rumorosi, mentre Sound Leakage Reduction riduce la dispersione del suono verso l’esterno nei contesti più silenziosi.