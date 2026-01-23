Sonno, così la luce blu dello smartphone ti rovina la vita

In un mondo sempre più connesso, lo smartphone è diventato un compagno inseparabile: sveglia al mattino, messaggi, social, video e letture serali prima di dormire. Ma questa abitudine, apparentemente innocua, può avere effetti significativi sulla qualità del sonno, con conseguenze sul benessere fisico e mentale. Gran parte del problema infatti riguarda la luce emessa dagli schermi, in particolare la cosiddetta luce blu. Questa lunghezza d’onda segnala al cervello che è giorno, sopprimendo la produzione di melatonina, l’ormone che regola il ritmo sonno veglia. Di conseguenza, usare il cellulare a letto può ritardare l’addormentamento, ridurre la quantità di sonno profondo e aumentare la sonnolenza diurna.

I dati scientifici confermano questi effetti. Una vasta indagine su oltre 45.000 giovani adulti ha rilevato che l’uso dello smartphone nelle ore serali è associato a un rischio di insonnia maggiore del 59% e a una perdita media di circa 24 minuti di sonno per ogni ora di utilizzo prima di dormire. Altri studi hanno evidenziato che chi usa dispositivi elettronici mentre è già a letto tende ad avere più risvegli notturni, maggiore tempo di addormentamento e un battito cardiaco più alto durante la notte rispetto a chi li utilizza in altri momenti della giornata. Non è solo la luce a interferire con il sonno. L’uso del cellulare stimola il cervello: notifiche, social network, messaggi o giochi mantengono alta l’attenzione, impedendo al sistema nervoso di entrare in "modalità riposo". La combinazione di stimolazione mentale e luce blu crea un cocktail perfetto per ritardare l’addormentamento e compromettere la qualità complessiva del riposo.