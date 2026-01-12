Smartphone e truffe, l'autorizzazione da non dare mai: cosa rischi

Con un piccolo accorgimento nelle impostazioni dello smartphone è possibile evitare di regalare a terzi informazioni sensibili. La questione riguarda un’autorizzazione che, se lasciata attiva, consente ad alcune app di osservare in tempo reale ciò che compare sullo schermo e le azioni dell’utente. Un'autorizzazione, forse, non nota ai più. Anche perché si tratta di un’impostazione spesso abilitata di default o concessa in modo frettoloso quando si installa una nuova applicazione...

Nel dettaglio, si tratta del permesso di accessibilità, nato per aiutare persone con disabilità a leggere e controllare meglio il telefono. Oggi però viene utilizzato anche da applicazioni che nulla hanno a che fare con quel fine. Quando un’app ottiene questo accesso può sapere quali programmi vengono aperti, registrare tocchi e digitazioni e, in alcuni casi, intercettare codici, password e dati bancari. Il tutto avviene in background, senza notifiche visibili.