Giorgia Meloni visita gli agenti? Il post fa numeri senza precedenti

Un post su Instagram pubblicato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha raggiunto un risultato clamoroso: secondo un’elaborazione dati di Arcadiacom.it, il contenuto che racconta la visita della premier agli agenti feriti negli scontri di Torino ha totalizzato oltre 100mila interazioni in un’ora. Cifre pazzesche, insomma.

La "prima fotografia" della reazione del pubblico arriva mentre in Italia monta lo sdegno per i fatti della vigilia, per il brutale pestaggio di uno degli agenti, preso a calci in faccia e martellate. Ed è in questo contesto che è arrivata la visita di Meloni all’ospedale Le Molinette, visita che la leader FdI ha raccontato in un carosello su Instagram.

Nel post a corredo, Meloni ha picchiato durissimo: "Ora sarò chiara. Questi non sono manifestanti. Questi sono criminali organizzati. Non è una protesta, non sono scontri. Si chiama tentato omicidio". Così dopo aver espresso solidarietà alle forze dell'ordine. Dunque un appello alla magistratura ad intervenire contro i violenti, senza esitazioni.