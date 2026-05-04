Hantavirus sulla nave da crociera: com'è partito il contagio

Sono tre i morti sulla MV Hondius, nave da crociera impegnata in un tour dell'Atlantico, legati un possibile focolaio di infezione da Hantavirus. A segnalarlo è l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). "L'Oms è stata informata di un evento di salute pubblica che riguarda una nave da crociera che naviga nell'Oceano Atlantico e sta fornendo il proprio sostegno. Ad oggi, un caso di infezione da Hantavirus è stato confermato in laboratorio e altri cinque casi sono sospetti. Delle sei persone colpite, tre sono decedute e una si trova attualmente in terapia intensiva in Sudafrica", ha dichiarato l'organizzazione all'Afp.

Le malattie da Hantavirus sono infezioni virali di diversa gravità, trasmesse all'uomo dai roditori, selvatici e domestici. Il genere Hantavirus comprende diverse decine di specie virali a livello globale. Alcune specie sono presenti in Europa, dove si stanno espandendo in nuove aree e aumentando in quelle endemiche consolidate.