Il robot G1 di Unitree colpisce un bimbo con un calcio rotante al petto

I robot sono tra noi, e conviene fare attenzione. Molta attenzione. Lo ha capito suo malgrado un bimbo cinese, colpito al petto da un calcio rotante. Protagonista dell'antipatico incidente un umanoide G1 di Unitree, piazzato a ballare in strada durante una manifestazione pubblica nello Xinjang, regione nord-occidentale della Cina.
Per rendere più accattivante il tutto, al robottino assai vivace è stata piazzata in testa, per così dire, pure una parrucca blu da pagliaccio. Su un tappeto musicale disco-funk di chiara ascendenza anni Settanta, l'umanoide danza e si muove su un tappeto dei colori dell'arcobaleno.
Intorno a lui, decine e decine di curiosi, con in prima fila tanti bambini divertiti. G1 si muove sincopato, le gambette meccaniche fanno avanti e indietro, le giunture seguono il ritmo. Preso dall'ebrezza della coreografia, il l'ammasso di cavi, chip e metallo si concede una piroetta. Tuttavia, è un po' troppo vicino al pubblico e la mancanza delle balaustre fa il resto.
La sgambata, scomposta, centra in pieno corpo un bimbetto, che si contorce dal dolore accasciandosi in terra. Tutt'intorno, gli altri spettatori assistono allibiti e immobili all'evento. Il robot invece si irrigidisce di colpo, fermandosi sul posto. Colpa di un sensore di movimento in allerta, forse. Oppure di un fugace rammarico, si spera.
روبوت بشري يركل طفلاً في بطنه خلال حفله عامة في الصين— ABDULRHMAN| عبدالرحمن (@Aaaxxxx) June 8, 2026
أثار عرض لروبوت بشري مخاوف تتعلق بالسلامة، بعد انتشار مقطع فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر روبوتا من طراز Unitree G1 وهو يركل طفلًا صغيرًا عن طريق الخطأ خلال فعالية عامة.
كان الروبوت يؤدي ركلة دائرية وهو يرتدي شعرًا… pic.twitter.com/lt28EcM0VN