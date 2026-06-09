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Il robot G1 di Unitree colpisce un bimbo con un calcio rotante al petto

martedì 9 giugno 2026
Il robot G1 di Unitree colpisce un bimbo con un calcio rotante al petto

2' di lettura

I robot sono tra noi, e conviene fare attenzione. Molta attenzione. Lo ha capito suo malgrado un bimbo cinese, colpito al petto da un calcio rotante. Protagonista dell'antipatico incidente un umanoide G1 di Unitree, piazzato a ballare in strada durante una manifestazione pubblica nello Xinjang, regione nord-occidentale della Cina.

Per rendere più accattivante il tutto, al robottino assai vivace è stata piazzata in testa, per così dire, pure una parrucca blu da pagliaccio. Su un tappeto musicale disco-funk di chiara ascendenza anni Settanta, l'umanoide danza e si muove su un tappeto dei colori dell'arcobaleno.

Intorno a lui, decine e decine di curiosi, con in prima fila tanti bambini divertiti. G1 si muove sincopato, le gambette meccaniche fanno avanti e indietro, le giunture seguono il ritmo. Preso dall'ebrezza della coreografia, il l'ammasso di cavi, chip e metallo si concede una piroetta. Tuttavia, è un po' troppo vicino al pubblico e la mancanza delle balaustre fa il resto.

La sgambata, scomposta, centra in pieno corpo un bimbetto, che si contorce dal dolore accasciandosi in terra. Tutt'intorno, gli altri spettatori assistono allibiti e immobili all'evento. Il robot invece si irrigidisce di colpo, fermandosi sul posto. Colpa di un sensore di movimento in allerta, forse. Oppure di un fugace rammarico, si spera.

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