Caldo-record di notte e sesso: i grossi rischi che corrono i maschi

A lanciare l’allarme è Claudio Giorlandino, ginecologo, direttore scientifico dell’Istituto di ricerca Altamedica e presidente della Società italiana di diagnosi prenatale e medicina materno-fetale (Sidip), secondo cui le notti afose rappresentano un nemico tanto del sonno quanto della salute riproduttiva maschile. Il motivo è sorprendentemente semplice. «Il testicolo è stato progettato dalla natura per funzionare a una temperatura inferiore rispetto a quella del resto del corpo», spiega. Non è un dettaglio anatomico curioso: è una necessità biologica. Quando il caldo non dà tregua nemmeno dopo il tramonto, questo sofisticato sistema di raffreddamento naturale entra in crisi. «Molti uomini riferiscono un calo del desiderio sessuale e della performance», spiega Giorlandino. Non perché il testosterone precipiti improvvisamente, ma perché il corpo è sotto pressione: si dorme male, aumenta lo stress, cresce la disidratazione e l’organismo fatica a recuperare energie.

«Anto’, fa caldo». Sussurrava una giovanissima Luisa Ranieri, bellissima e provocante, all’uomo disteso accanto a lei, pronto a tentare un approccio amoroso. Quella battuta di un famoso spot di fine anni Novanta è diventata proverbiale. Oggi, con le estati che sembrano uscite da un forno ventilato e le notti bollenti che trasformano le camere da letto in serre tropicali, quella frase suona quasi come una diagnosi clinica. Perché il caldo è un sabotatore silenzioso del desiderio.

LA SORPRESA

In altre parole, dopo una notte passata a rigirarsi tra lenzuola incandescenti e cuscini infuocati, l’ultima impresa atletica che il cervello ha voglia di programmare non è esattamente quella amorosa. La vera sorpresa, però, arriva in autunno. Sembra un paradosso, invece è pura biologia. La produzione di uno spermatozoo richiede circa tre mesi. Ed è proprio durante questa delicata fase che il calore può provocare stress ossidativo, alterazioni del Dna spermatico e una riduzione della qualità del liquido seminale. Gli studi internazionali parlano di una diminuzione della concentrazione e della motilità degli spermatozoi compresa tra il 20 e il 30%, accompagnata da un aumento della frammentazione del Dna, parametro associato a una minore probabilità di concepimento e a un maggior rischio di aborto precoce. A confermare questa teoria una curiosa osservazione demografica arriva dagli Stati Uniti. Alcuni studi americani, infatti, hanno rilevato che alle estati particolarmente torride, con temperature medie superiori ai 27 gradi, seguono spesso cali delle nascite otto-dieci mesi dopo. Non è una condanna definitiva. Fortunatamente il fenomeno è reversibile riportando i gioielli di famiglia a condizioni termiche normali, nell’arco di un nuovo ciclo di spermatogenesi - bastano circa 90 giorni - per recuperare la fertilità.

A questo punto sembrerebbe tutto deciso: caldo uguale meno sesso. E invece no. Perché il desiderio umano è molto meno prevedibile di un termometro. Se da una parte il corpo soffre le temperature estreme, dall’altra il cervello sembra vivere una stagione completamente diversa. L’estate significa più luce, giornate più lunghe, vacanze, più centimetri di pelle scoperta, aperitivi all’aperto, maggiore socializzazione, incontri casuali, colpi di fulmine... Si esce di più, si guarda di più, ci si incontra di più. Il cervello registra ogni stimolo. Non è soltanto una sensazione romantica.