Salsiccia, "pericolo salmonella": scatta il ritiro per questo marchio, la carne che non dovete mangiare

22 marzo 2021 a

Salsicce, salsicce mignon, salsicce piccanti e salsicce pastin/in pasta. È questo il contenuto del lotto richiamato dal ministero della Salute in via precauzionale. Si tratta dei prodotti del Salumificio Coletti Pierino & C. ritirati per la “presenza di Salmonella in una unità campionaria su cinque”. I prodotto interessati appartengono al lotto 21072 e sono venduti legati sfusi o insaccati in tubi da 3 kg con la data di scadenza prevista per il 21/03/2021. Non solo, nel mirino - riporta ilfattoalimentare.it - ci finiscono anche le vaschette in atmosfera protettiva sempre con la data di scadenza relativa al 21/03/2021, o sottovuoto con la data di scadenza 31/03/2021.

Le salsicce richiamate provengono dallo stabilimento di produzione di via Pinzano 16 a Forgaria nel Friuli, in provincia di Udine. A scopo precauzionale, si raccomanda di dunque di non consumare gli alimenti citati in precedenza e con il numero di lotto segnalato. In caso di acquisto, restituirle al punto vendita. Poco fa invece il ministero aveva richiamato un lotto di battuta di fassone piemontese a marchio Cascina La Marchesa di Faccia Fratelli Srl.

Lo stop al prodotto era dovuto alla "presenza di Escherichia coli in grado di produrre Shiga tossine", presenza rilevata nel corso di un autocontrollo di qualità. Per la precisione, il prodotto richiamato era stato prodotto da Faccia Fratelli Srl nello stabilimento di via L. Einaudi 28 a Ceva, in provincia di Cuneo (marchio di identificazione IT C716K CE).

