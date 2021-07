Salame, "non mangiate quel prodotto". Il ministero ordina il ritiro, ecco il celebre prodotto che devi evitare

26 luglio 2021 a

Altro giro, altro ritiro. Questa volta lo stop arriva direttamente dal ministero della Salute, che ha diffuso il richiamo precauzionale di un lotto del celebre salame "Stortina di nonna Maria".

Il salume riporta il marchio "L'Artigiano del Salame". Il dicastero ha disposto il ritiro del prodotto a causa della "presenza di Listeria monocytogenes in 1 unità campionaria su 5”. Il prodotto interessato è venduto in unità da 300 grammi con la data di produzione 30 aprile 2021, sottolinea ilfattoalimentare.it che dà conto della notizia.

E ancora, per completezza di informazione, il salame richiamato è stato prodotto dall'azienda L'artigiano del Salame di Mantovani Pierluigi nello stabilimento di corso C. Battisti 16, a Sanguinetto, in provincia di Verona (marchio di identificazione IT 9 – 957/L).

Come sempre in queste occasioni, in via del tutto cautelativa, il ministero raccomanda di non consumare il salame indicato dalla data di produzione segnalata. Si suggerisce, infine, di restituire al punto vendita d'acquisto il salame in questione, per ottenerne il cambio oppure il ritiro.

