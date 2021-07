Il celebre formaggio "con listeria". Gravi rischi per la salute, il prodotto da evitare: in campo il ministero

29 luglio 2021 a

Altro richiamo dal ministero della Salute. L'ultimo avviso riguarda un lotto di formaggio, il Cahill Porter’s Irish Cheddar dell’azienda Cahill Farm Cheeses. Il motivo? La "presenza di Listeria". Il prodotto nel mirino è venduto frazionato a partire da forme intere da 2,27 kg, con il numero di lotto 21118 e la data di scadenza 28/10/2021. Nel dettaglio il formaggio richiamato è stato prodotto nello stabilimento di Cork Road, Newcastle West, a Limerick, in Irlanda (marchio di identificazione IE 1811).

Ma il cheddar non è l'unico alimento sotto alla lente di ingrandimento del ministero che ha richiamato - come spiega Il Fatto Alimentare - anche alcuni lotti e formati di acqua minerale naturale. Il marchio è Plose e la motivazione è la non conformità non specificata (rischio microbiologico). Le bottiglie interessate dal provvedimento sono quelle in vetro da 100 cl imbottigliate il 13/07/2021 con il termine minimo di conservazione (Tmc) 13/07/2023, il 14/07/2021 con il Tmc 14/07/2023, il 15/07/2021 con il Tmc 15/07/2023, il 19/07/2021 con il Tmc 19/07/2023 e il 21/07/2021 con il Tmc 21/07/2023, quelle da 75 cl imbottigliate il 20/07/2021 con il Tmc 20/07/2021, e quelle da 50 cl imbottigliate il 21/07/2021 con il Tmc 21/07/2023.

L’acqua minerale naturale richiamata è stata imbottigliata da Fonte Plose Spa, nello stabilimento di via J. Durst 12, a Bressanone, nella provincia autonoma di Bolzano. Per precauzione si raccomanda di non consumare quanto precedentemente segnalato. In caso di acquisto è consigliato restituire il prodotto nel punto vendita.

