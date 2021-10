Cioccolato, ecco quando mangiarlo per dimagrire: lo studio che ribalta le concezioni

02 ottobre 2021 a

Mangiate cioccolato se volete dimagrire. Ma attenzione: per bruciare i grassi va consumato al mattino. E' quanto hanno scoperto i ricercatori del Brigham and Women's Hospital di Boston: a colazione il cioccolato al latte può portare a abbassare i livelli di zucchero nel sangue durante il giorno. L'importante è consumarlo entro un'ora.

Riporta il Giornale che insieme ai colleghi dell'Università di Murcia in Spagna hanno coinvolto donne in postmenopausa, chiedendo loro di mangiare centro grammi di cioccolato un'ora dal risveglio ogni mattina o un'ora prima di andare a letto mentre a un altro gruppo è stato negato questo piacevole alimento. Quindi è stato confrontato l'aumento di peso dopo 14 giorni.

I risultati mostrano quindi che mangiare cioccolato al latte al mattino e alla sera può influenzare la fame, la composizione del microbiota e la qualità del sonno. "Evidenziano non solo cosa ma anche quando mangiamo può avere un impatto sui meccanismi fisiologici coinvolti nella regolazione del peso corporeo", spiega l'autore dello studio e neuroscienziato Frank Ajl Scheer. In particolare, si legge nello studio, il consumo di cioccolato ha diminuito la fame e il desiderio di dolci e ha ridotto l'apporto energetico di circa 300 kcal/giorno nel gruppo del cioccolato al mattino e di circa 150 kcal/giorno in quello serale.

Le donne che hanno compensato meglio l'apporto calorico extra del cioccolato hanno guadagnato meno peso o ne hanno perso di più, inoltre nel gruppo del mattino sono stati ridotti anche i livelli giornalieri di cortisolo, sulla base di un minore appetito legato allo stress, che può in parte spiegare il miglior compenso calorico.

