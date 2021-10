Integratore alimentare ritirato, "probabile contaminazione": in questo vasetto...

15 ottobre 2021 a

Ancora un richiamo, l'ennesimo in queste ultime settimane. Lo stop arriva in questo caso dal ministero della Salute e riguarda un lotto di un integratore alimentare, il +D Osteo a marchio Nutriva. Lo stop, come riporta ilfattoalimentare.it, è dovuto alla "probabile contaminazione da ossido di etilene".

Per la precisione, il prodotto soggetto a richiamo è quello venduto in confezioni da 50 compresse con il numero di lotto P16907A e il termine minimo di conservazione 04/2024. E ancora, sottolinea ilfattoalimentare.it, l'integratore alimentare richiamato è stato prodotto da Natural Way Laboratories nello stabilimento di via Centoarte 115 a Caprino Veronese, in provincia di Verona, e commercializzato da Cabassi e Giuriati Spa.

Come sempre in queste circostanze, in via precauzionale, la raccomandazione è ovviamente quella di non consumare l'integratore, bensì di restituirlo al punto vendita ove è stato acquistato per ottenerme la sostituzione oppure il rimborso.

