Polenta, "corpi estranei nel prodotto": gravi rischi, il celebre prodotto ritirato

Uno stop, una segnalazione che arriva direttamente dal ministero della Salute, che scende in campo per il richiamo precauzionale di due lotti di polenta rapida a marchio Coop. Come spiega ilfattoalimentare.it, il richiamo è dovuto alla "possibile presenza di corpi estranei all'interno della confezione", anche se non è specificato di che tipo di corpi estranei si tratti.

Per completezza d'informazione, il prodotto interessato dal richiamo è quello venduto in sacchetti da 375 grammi con i numeri di lotto L21 288 e L21 289 e i termini minimi di conservazione 15/10/2023 e 16/10/2023 (EAN 8001120943347).

E ancora, la polenta rapida richiamata dal ministero della Salute è stata prodotta per Coop Italia Sc da Molino Rossetto Spa nello stabilimento di via San Fausto 98 a Pontelongo, in provincia di Padova.

Come sempre in queste circostanze, in via cautelativa, la raccomandazione è quella di non consumare la polenta rapida indicata dai numeri di lotto e termini minimi di conservazione segnalati. Al contrario, si suggerisce di restituire le confezioni al punto vendita Coop dove erano state acquistate per ottenere il rimborso o la sostituzione.

