Zucca, perché non devi mai buttare la buccia: come godere della sua proprietà segreta

Arriva l'inverno e con lei ritorna "sua maestà" la zucca, uno dei frutti stagionali più amati, utilizzati e apprezzati d'Italia. Della zucca ne esistono molte tipologie, ognuna con le sue peculiarità: la Butternut, la Delica, la Mantovana, la Marina di Chioggia e la Hokkaido, soltanto per citarne alcune. Ma tutte queste tipologie di zucca hanno dei punti in comune.

Per esempio, è necessario lavarle a fondo in acqua fresca, strofinandole con una spazzola per togliere le tracce di terriccio. E perché? Perché mangiare la buccia della zucca è un'ottima idea, soprattutto se utilizzata per creare delle chips casalinghe.

Dunque, come tagliarle? Servirsi di un coltello affilato a lama lunga, dunque inciderle a metà. Poi rimuovere filamenti interni e semi, con uno scavino oppure con un semplice cucchiaio in acciaio. E non buttate via nulla, tutti questi elementi sono riutilizzabili. Una volta lavata, tagliate la zucca in quarti e in ottavi: più piccoli sono i pezzi, più semplice sarà rimuovere la scorza e più semplice sarà l'eventuale cottura.

Per quel che riguarda la scorza, per rimuoverla si può utilizzare un coltello a lama lunga. Dunque, il procedimento: appoggiare la base di ogni pezzetto di zucca su un tagliere e tenere il pezzo ben saldo con una mano, allontanando quanto più possibile le dita dalla base. Quindi con l'altra mano potete incidere la scorza e far scorrere il coltello fino al tagliere. Importante: fate tagli netti e decisi

Come detto, non buttate mai i semi: sono riutilizzabili poiché ricchi di sali minerali, acidi grassi essenziali, vitamina E e carotenoidi. Possono anche essere tostati in forno, ovviamente dopo averli lavati, per poi essere conservati in un semplice vasetto con chiusura ermetica. Sono ottimi per arricchire un'insalata, oppure a colazione con il muesli, e ancora per decorare del pane fatto in casa. Infine la buccia: soprattutto se la zucca è gialla, come la Butternut, le bucce possono essere un ottimo ingrediente da aggiungere a minestrone e zuppe. E ancora, potete cuocerle al forno: diventano assai morbide e, dunque, perfette per ripieni di tortellini o ravioli, solo per fare un esempio.

