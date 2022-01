Integratore alimentare, richiamato il più celebre dei marchi: "Tracce di ossido di etilene", occhio a questo prodotto

04 gennaio 2022 a

Richiamo precauzionale per uno degli integratori alimentari più noti. Il marchio è piuttosto celebre e diffuso tra chi ricorre a questo tipo di prodotti. La segnalazione è arrivata dal ministero della Salute e dai supermercati Bennet, che hanno portato all'attenzione di tutti il richiamo precauzionale da parte del produttore di alcuni lotti dell’integratore alimentare Polase Difesa Inverno. Il motivo? La “presenza di tracce di ossido di etilene in concentrazioni superiori ai limiti consentiti all’interno di un ingrediente”.

Per lo stesso motivo, come riporta ilfattoalimentare.it, altri tre lotti del prodotto erano stati richiamati già nel mese di settembre 2021. Oggetto del richiamo le confezioni da 14 e 28 bustine da 7,1 grammi ciascuna, appartenenti ai lotti STA63, STA64, NT602 e NT603, con i termini minimi di conservazione o2/2023 e 04/2023. L’integratore in questione è stato prodotto per GSK Consumer Healthcare S.r.l dall’azienda S.I.I.T Srl, nello stabilimento produttivo di via Ariosto 50/60 a Trezzano sul Naviglio, nella città di Milano.

Nel frattempo, a scopo precauzionale, è stato raccomandato ai consumatori che l'hanno già comprato di non assumere l’integratore con i numeri di lotto segnalati e di restituirli al punto vendita d’acquisto. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 800 931556 oppure a scrivere all’indirizzo e-mail it.servizio-consumato[email protected]

