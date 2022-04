Cioccolato e salmonella, la grande paura: ecco i sintomi, come capire se sei malato

13 aprile 2022 a

Ferrero deve fare i conti con i casi di salmonella riscontrati dopo il consumo di alcuni prodotti a marchio Kinder. In totale, al momento, se ne contano 105 accertati e 29 in corso di accertamento. Numeri che fanno preoccupare i genitori. In Italia, oltre ai Schoko-Bons, sono stati richiamati gli Ovetti Kinder Sorpresa T6 "Pulcini" e i Kinder Sorpresa Maxi "Puffi" e "Miraculous". Ma quali sono i sintomi della salmonellosi? Gli esperti mettono in guardia, spiegando che spesso chi contrae il batterio manifesta diarrea, vomito e febbre.

Per accertare che si tratti realmente di salmonella, però, bisogna sottoporsi ad analisi specifiche in accordo con il proprio medico. Tra quelle più comuni c'è la "coprocultura", l'esame delle feci. Ferrero assicura di stare collaborando alle indagini delle autorità per la sicurezza alimentare e riconosce "che ci siano state inefficienze interne che hanno creato ritardi nei richiami e nella condivisione delle informazioni. Questo ha impattato sulla rapidità ed efficacia delle indagini.

Lo stabilimento riaprirà una volta che verrà certificato dalle autorità". Intanto secondo un comunicato dell’azienda apparso sul sito francese il 7 aprile 2022, lo stesso ceppo di Salmonella Typhimurium responsabile delle infezioni dei bambini, era stato identificato all’interno dell’impianto già lo scorso 15 dicembre 2021 nel corso dei controlli interni. La contaminazione era stata rilevata in un filtro posto all’uscita di due serbatoi di materie prime.

