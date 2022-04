Pizza, 50 casi di sindrome emolitico-uremia: morti 2 bimbi. Il celebre marchio italiano sotto accusa

13 aprile 2022 a

Ora è ufficiale. C'è un legame tra le pizze surgelate Buitoni della linea Fraîch’Up e i casi di sindrome emolitico-uremica in Francia che sono saliti a 50 e hanno provocato due morti. Lo comunicano le autorità sanitarie francesi in una nota aggiornata sul focolaio che ha interessato il Paese dall’inizio dell’anno, con un numero di casi insolitamente alto, come riporta il sito ilfattoalimentare.it.

Nel corso delle indagini epidemiologiche e microbiologiche, era stata rilevata la presenza di escherichia coli O26 nell’impasto di una pizza trovata nel congelatore di una famiglia in cui si era verificato un caso di sindrome emolitico-uremica. Dopo il richiamo dei prodotti, fanno sapere le autorità francesi, il numero di infezioni ha cominciato a stabilizzarsi. In Italia questo tipo di pizza non viene venduta.

Da gennaio in Francia sono stati registrati 50 casi di sindrome emolitico uremica, di cui 48 causati da infezioni da escherichia coli O26, il ceppo rilevato nell’impasto della pizza surgelata Buitoni. Gli altri due sono stati provocati da un altro ceppo, l’O103. Altri 25 casi di sindrome emolitico uremica e di infezioni da E. coli produttore di tossina Shiga (STEC) sono sotto indagine. Quasi tutti gli episodi confermati hanno riguardato bambini con un’età media di 7 anni e due minori sono deceduti. Gli unici due adulti colpiti avevano più di 90 anni.

La Procura di Parigi ha aperto un'indagine, in particolare per "omicidi involontari" e "truffa", ha detto la gendarmeria, confermando le informazioni del quotidiano La Voix del Nord.

