Vuoi dimagrire? Allora non mangiare questo frutto, occhio al dettaglio nascosto

Non tutta la frutta aiuta a dimagrire. Come spiegato dal dottor Michael Mosley ci sono alcuni frutti troppo dolci per essere benefici per la nostra dieta. Nel mirino dell'esperto mango, meloni e ananas, troppo ricchi di zucchero. "Un mango di dimensioni medie contiene 45 grammi di zucchero. Per dirla con altri frutti, una tazza di uva ha 23 grammi, una tazza di lamponi ha cinque grammi, mentre un intero avocado contiene 1,33 grammi di zucchero". Meglio dunque prediligere una buona mela.

Per chi invece della frutta non ne vuole proprio sapere, ci sono sempre le noci o le verdure non salate. Non è un caso che il Servizio sanitario nazionale consigli a un adulto di consumare almeno cinque porzioni di frutta e verdura al giorno. "Ci sono prove che le persone che mangiano almeno cinque porzioni di frutta e verdura al giorno hanno un rischio inferiore di malattie cardiache, ictus e alcuni tumori", si legge sul sito del National Health Service inglese.

Tra i frutti con il più alto contenuto di zucchero, oltre a quelli precedentemente citati: le banane molto mature, i datteri secchi e le angurie.Meglio dunque integrare nella propria alimentazione i limoni (e lime), i lamponi, le fragole, le more, kiwi, uva, avocado, arance e pesche.

