Latte ritirato dai super, "dove è stato prodotto": attenzione a questo celebre marchio

Nuova ondata di richiami. Il ministero della Salute ha ordinato il ritiro dagli scaffali del latte a marchio Milk & Lait. Il motivo? L'alimento è "prodotto in uno stabilimento non riconosciuto e ritenuto non idoneo ai sensi del Reg. 178/2002". Il latte in polvere richiamato, venduto in barattoli dalla capienza di 400 grammi, è prodotto da World Trade Srl di località Torre Lupara a Pastorano, in provincia di Caserta, e distribuito da Alimenti del Mondo-Italia Srl.

Ma il latte non è l'unica bevanda finita nella lente d'ingrandimento del ministero presieduto da Roberto Speranza. Tra i vari richiami della settimana c'è anche quello del caffè macinato. Questa volta a mettere in guardia sul suo consumo sono stati Tuodì e Fresco Market, grandi catene di supermercati. Nel mirino il caffè gusto classico a marchio Juanito, che supera il limite di ocratossina.

Il prodotto in questione - scrive ilfattoalimentare.it - è venduto in confezioni da 250 grammi con il numero di lotto D06X e il termine minimo di conservazione (Tmc) 06/04/2024. Così come per il latte, anche per il caffè i consumatori sono chiamati a restituire il prodotto al fine di ottenere un rimborso o la sua sostituzione. Ma soprattutto a loro il ministero chiede di non consumare gli alimenti.

