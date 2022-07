Scatta il rapido ritiro dai supermercati: cosa si rischia con questo salame

16 luglio 2022 a

Nuovo ritiro dagli scaffali dei supermercati. Il Ministero della Salute ha infatti diramato un modello di richiamo per il prodotto 2Salame Pic nic" del marchio Fumagalli Industria Alimentari S.p.A. Secondo quanto riporta la nota del Ministero, il motivo del richiamo è dovuto a un rischio microbiologico per la presenza di salmonella.

Il lotto che non va assolutamente consumato è il numero 229137 e ha il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore CE IT 92L. Il produttore del salame, come ricordato, è Fumagalli Industria Alimentari S.p.A., con sede dello stabilimento in via Briantea 18 a Tavernerio, in provincia di Como. Tra le avvertenze, la nota specifica: "Le persone che hanno consumato questo prodotto e che hanno i seguenti sintomi: diarrea, vomito, dolori addominali, nausea, mal di testa e febbre, sono invitate a consultare urgentemente il proprio medico di famiglia, segnalando questo consumo". Solo qualche giorno fa era scattato l'allarme sui gelati.

E’ stato infatti ritirato dal commercio il gelato alla vaniglia prodotto dalla Haagen-Danz: conteneva tracce di ossido di etilene. Qui di seguito le date di scadenza dei barattoli che vanno gettati via senza consumarli:

15/07/2022

03/08/2022

05/08/2022

13/12/2022

19/01/2023

16/02/2022

06/04/2022

20/04/2023

08/05/2023

16/05/2023

