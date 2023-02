Lindt, cioccolatini ritirati: cosa c'è dentro davvero, il prodotto fermato

21 febbraio 2023 a

Diversi lotti di praline ripiene con cioccolato al latte a forma di cuore Lindor sono stati richiamati. È quanto riportato dal Fatto Alimentare, che ha ricostruito la vicenda: Coop ha segnalato il richiamo da parte del produttore dei lotti che, a causa di un errore di confezionamento, potrebbero avere all’interno praline ripiene al pistacchio.

Inevitabile il ritiro, dato che nelle confezioni non è specificata la presenza di pistacchio come ingrediente e allergene. Il prodotto interessato dal richiamo viene venduto in confezioni a forma di cuore da 178 grammi: il Fatto Alimentare ha anche specificato quali sono i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione dei prodotti ritirati, ovvero L250230 con Tmc 31/12/2023, L252230 con Tmc 30/11/2023, L298330 con Tmc 31/01/2024, L251230 con Tmc 31/12/2023, L250230 con Tmc 31/12/2023, L250231 con Tmc 30/11/2023, L251230 con Tmc 31/12/2023 e L298330 con Tmc 31/01/2024.

Il richiamo non interessa tutti i punti di vendita Coop, ma soltanto alcuni. In ogni caso a scopo precauzionale Lindt ha raccomandato a chi è allergico al pistacchio di non consumare i cioccolatini con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione segnalati. L’azienda fa sapere che comunque sulle confezioni è riportata la dicitura “può contenere nocciole ed altra frutta a guscio”.