Riso contaminato dal cadmio, "rischi per il sistema nervoso": il prodotto ritirato

08 ottobre 2023 a

a

a

Un grave allarme lanciato dal ministero della Salute: nel mirino un lotto di riso Carnaroli a marchio Carosio, ritirato dagli scaffali della catena di supermercati Lidl per il rischio di una contaminazione di cadmio. Il richiamo riguarda alcune confezioni da 1 chilogrammo, con data di scadenza febbraio 2025 e codice a barre 20505318, confezioni in cui sono state rilevate tracce di cadmio oltre i limiti consentiti.

Nel dettaglio, il riso Carnaroli sottoposto a ritiro è stato prodotto dall’azienda Curti srl, nello stabilimento di Valle Lomellina, in provincia di Pavia. Il ministero chiede ai consumatori di non consumare il riso del lotto indicato e di riportarlo al punto di vendita dove è stato acquistato per ottenere il rimborso oppure la sostituzione con un altro prodotto.

Auricchio? Il re dei taroccatori americani vende Parmigiano Dop: come è possibile

Il cadmio è una sostanza classificata come cancerogena, ragione per la quale sono fissati dei limiti massimi per legge. Specie nelle zone industriali, si diffonde in modo facile anche attraverso il vento, depositandosi su acque e terreni che possono trovarsi anche molto distanti dal sito di emissione. Nelle dosi consentite, il cadmio finisce nei reni e nel fegato senza provocare danni. Ma in concetrazioni troppo elevate può causare diarrea, vomito, demineralizzazione delle ossa e mal di stomaco. E ancora, rischi per il sistema nervoso e riproduttivo. Insomma, fate attenzione a quel lotto di riso.