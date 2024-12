Cozze contaminate, "non possono essere mangiate": il celebre prodotto ritirato

21 dicembre 2024 a

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo per un lotto di cozze Mitili Olbia Soc. Coop. allevate in Sardegna. Lo ha riportato lo stesso Ministero nel suo sito. Il lotto è il B5/16/12/24 prodotto da Arsellatori e mitilicoltori olbiesi Snc di Giua Ivan e Favini, con sede dello stabilimento a Olbia.

Il motivo del richiamo è la "conta Escherichia coli ß-glucuronidasi positiva superiore ai limiti normativi". L'avvertenza è: "Prodotto non idoneo al consumo. Si prega di non consumare il prodotto e restituirlo presso il punto vendita". In via cautelare, si raccomanda alle persone ancora in possesso delle cozze con il numero di lotto indicato di non consumarle e restituirle al punto vendita d’acquisto.

Come si legge sul sito dell'Iss (l'Istituto Superiore di Sanità) "l'Escherichia coli è una specie batterica che vive normalmente nell’intestino umano e degli animali". Tuttavia, anche se la maggior parte dei ceppi di questo batterio sono innocui per la salute umana, alcuni sono dotati di caratteristiche particolari che li rendono in grado di causare malattie, talvolta anche gravi.