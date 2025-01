Alimentazione, i 100 piatti più "schifosi" al mondo: 2 sono italiani, lo sfregio della guida turistica

13 gennaio 2025 a

La cucina italiana è forse la più apprezzata di tutto il mondo. Ogni anno milioni di turisti fanno tappa fissa nel Bel Paese per provare con mano alcuni dei piatti più amati. C'è chi va a Napoli per gustarsi la pizza originale, chi va a Roma per assaggiare la famosa carbonara e chi invece soggiorna in Emilia Romagna per assaporare le sempreverdi lasagne. Ma, stando a ciò che afferma la guida turistica TasteAtlas, sembra proprio che tra i 100 piatti più disgustosi del mondo ci siano anche due ricette italiane.

TasteAtlas ha eseguito una ricerca sui piatti tipici di diverse parti del mondo basandosi sulle valutazioni di 600mila viaggiatori. La peggiore ricetta in assoluto è quella del blodpalt. Si tratta di ravioli preparati con farina di segale (o orzo) e sangue animale, tipico della Svezia e della Lapponia finlandese. Al secondo posto si classifica il bocadillo de sardinas, un panino spagnolo farcito con le sardine in scatola. Terzo gradino del podio per il calskrove, un panino con hamburger, prosciutto, formaggio, insalata, patatine fritte e varie salse.

Ma anche l'Italia ha le sue ricette "disgustose". Sono due i piatti del Bel Paese selezionati dalla guida turistica. Al 15esimo posto c'è l'insalata di nervetti: il piatto, tipico della tradizione milanese, è composto da parti cartilaginose del ginocchio di vitello o di bovino. Come riporta la guida, il secondo piatto italiano più disgustoso è il risotto alle fragole, che occupa il 58esimo posto.