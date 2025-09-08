Ristorante sotto attacco per un piatto di poplo

Una nuova polemica arriva direttamente da Disney World e riguarda una delle pietanze, contenute nel ricco menù, del ristorante del parco divertimenti situato in Florida. On-line gli utenti non sono riusciti a trattenersi e hanno attaccato il servizio a base di polpo.

Nel locale “The Beak and Barrel”, nuova e fiammante cucina dell’area divertimenti, ha aperto i battenti al Magic Kingdom e presenta ai cilenti il “Kraken’s Carch”. Ovvero con 18 dollari è possibile guastarsi tentacoli di polpo marinati in succo di limone e lime con olive, peperoni, avocato e spuma di peperone e mandorle. Ma i visitatori non l’hanno presa bene, anzi hanno attaccato a testa bassa come riporta il Daily Mail. Gente inorridita che ha subissato di critiche la struttura. Come riporta la Repubblica sul blog “Inside the Magic”, una delle comunità di fan del parco Disney, l’impiattamento è stato definito «disumano». In un altro post si legge, ma «questo è umano?». Per non parlare della piattaforma social X. L’utente Disney Dan Becker ha scritto: «Mangiarne uno è come mangiare la zampa di un cane. Quanti ne vengono preparati e serviti al giorno?

Decine di morti. I polpi sono molto intelligenti. Più intelligenti di un bambino piccolo e di un golden retriever messi insieme. Quindi è un po’ strano mangiare vita intelligente a Disney World». Il polpo, decine e decine di studi lo dimostrano, è uno degli animali più intelligenti del creato e la polemica sviluppa la sua forza proprio attorno a questo ragionamento.

Come riporta il blog scientifico Geopop a livello di «problem solving nella specie Octopus vulgaris, i ricercatori hanno mostrato che il polpo è in grado di aprire un barattolo di vetro, chiuso con un tappo di plastica, per accaparrarsi il contenuto (un granchio della specie Carcinus mediterraneus). Non solo. Si è anche visto che la performance migliora di tentativo in tentativo».

Qualcuno ha provato a difendere la parte di ristorazione della Disney, ma il vociare non si è placato. Anzi c’è chi ha proprio sottolineato che «non mangio calamari o polpi. È semplicemente sbagliato».