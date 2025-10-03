Il distributore automatico, metafora ed epitome dei cupi tempi che corrono

In quest’emissione della rubrica non si discorre di cucina, bensì si ragiona su una declinazione del concetto di “edibile”: i distributori automatici di cibo e bevande. Le “macchinette” sono metafora ed epitome del nostro tempo: vizio, solitudine, il dogma della rapidità, colori, illusioni e frustrazioni (soldi mangiati e prodotti esauriti, per esempio). Ci sarebbe anche “Camera Cafè”, opera migliore di Luca e Paolo, ma l’umore blu-neon impone altri registri.

Per intendersi: partiamo dal collega che con volto tormentato, due volte al dì, si dirige verso il totem multi-selezione commiserandosi: «Vado ad avvelenarmi». Torna in un tripudio di caramelle gommose, barrette di cioccolato, financo tramezzini al tonno. Poi un tè e un ginseng, l’uno dopo l’altro. Dunque è un poco meno sano ma più felice. D’altronde le vending machines - salvo intoppi e truffe - non ti abbandonano mai. A tal proposito torno ancora in Giappone: quando ci metti piede per la prima volta e non capisci proprio nulla le macchinette sono l’unica certezza. Sono endemiche e offrono il necessario per la sopravvivenza, non solo vivande e vettovaglie. Permettono di eludere barriere linguistiche e culturali: strisci la carta e schiacci il disegno che corrisponde al tuo impulso. Et voilà, in Giappone ti senti un pizzico meno fuori dal mondo. Due cifre sul Sol Levante, terra elettiva dei distributori con tastierino: sono quasi 4 milioni, 1 ogni 23 abitanti (!) per un giro d’affari superiore ai 60 miliardi di dollari l’anno.