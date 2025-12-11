Carenza di Vitamina E? Quali infezioni si rischiano

Quando si parla di vitamine, la vitamina E merita attenzione. Questo nutriente liposolubile agisce come un vero scudo contro i radicali liberi, protegge le cellule dall’invecchiamento e sostiene il sistema immunitario. Non solo: contribuisce alla salute del cuore, della pelle e persino dei capelli. La vitamina E è costituita da diversi composti chiamati tocoferoli e tocotrienoli, con il α-tocoferolo che svolge le funzioni più attive nell’organismo.

La sua principale forza è l’azione antiossidante, che aiuta a prevenire danni cellulari e mantiene in salute tessuti e organi. Diversi studi sottolineano anche il suo ruolo nel sostenere la funzione immunitaria e nel proteggere il cuore dall’ossidazione del colesterolo “cattivo” LDL. Gli alimenti che ne contengono di più sono: oli vegetali, girasole, germe di grano, oliva nella frutta secca in particolare nelle mandorle e nocciole; nei semi di zucca e di girasole. Presente anche nelle verdure a foglia verde come spinaci, broccoli, cavoli e in quantità minori nel pesce e nelle uova. In generale, una dieta varia e bilanciata garantisce un apporto sufficiente senza bisogno di integratori. Ricordiamo sempre che è fondamentale rivolgersi al medico prima di assumere eventuali supplementi.