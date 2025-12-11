Libero logo
Carenza di Vitamina E? Quali infezioni si rischiano

di Paola Nataligiovedì 11 dicembre 2025
2' di lettura

Quando si parla di vitamine, la vitamina E merita attenzione. Questo nutriente liposolubile agisce come un vero scudo contro i radicali liberi, protegge le cellule dall’invecchiamento e sostiene il sistema immunitario. Non solo: contribuisce alla salute del cuore, della pelle e persino dei capelli. La vitamina E è costituita da diversi composti chiamati tocoferoli e tocotrienoli, con il α-tocoferolo che svolge le funzioni più attive nell’organismo.

La sua principale forza è l’azione antiossidante, che aiuta a prevenire danni cellulari e mantiene in salute tessuti e organi. Diversi studi sottolineano anche il suo ruolo nel sostenere la funzione immunitaria e nel proteggere il cuore dall’ossidazione del colesterolo “cattivo” LDL. Gli alimenti che ne contengono di più sono: oli vegetali, girasole, germe di grano, oliva nella frutta secca in particolare nelle mandorle e nocciole; nei semi di zucca e di girasole. Presente anche nelle verdure a foglia verde come spinaci, broccoli, cavoli e in quantità minori nel pesce e nelle uova.  In generale, una dieta varia e bilanciata garantisce un apporto sufficiente senza bisogno di integratori. Ricordiamo sempre che è fondamentale rivolgersi al medico prima di assumere eventuali supplementi.

La carenza di vitamina E è rara, ma può verificarsi in caso di disturbi di assorbimento dei grassi o di diete molto restrittive. I segnali possono includere debolezza muscolare, problemi di coordinazione e aumento del rischio di infezioni. Al contrario, un eccesso, soprattutto da integratori, può comportare problemi di coagulazione. Non servono grandi rivoluzioni: basta inserire nella dieta quotidiana frutta secca, semi, verdure a foglia verde e un filo d’olio a crudo. In questo modo si garantisce un apporto costante di vitamina E, proteggendo le cellule e sostenendo l’organismo in modo naturale.

La vitamina E è molto più di un nutriente è un vero alleato quotidiano contro l’invecchiamento cellulare, utile per cuore, pelle e difese immunitarie. Una dieta equilibrata è la strategia migliore per assumerla in modo efficace e sicuro, senza rischi né eccessi, ma con tanti benefici per la salute a lungo termine e per proteggere le nostre cellule.  

