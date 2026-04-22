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Muscoli, il meccanismo dietro al loro invecchiamento

di Paola Natalimercoledì 22 aprile 2026
Muscoli, il meccanismo dietro al loro invecchiamento

2' di lettura

Perché con l’età perdiamo forza, resistenza e massa muscolare? Non è solo una questione di allenamento o stile di vita. Una risposta arriva da uno studio dell’Università di Padova, che ha individuato un meccanismo chiave all’interno delle nostre cellule: il ruolo dei perossisomi. Questi minuscoli “laboratori” presenti nelle cellule svolgono funzioni fondamentali per il metabolismo e la gestione delle sostanze tossiche. In particolare, sono coinvolti nella produzione e nella degradazione dei lipidi e nel controllo dello stress ossidativo. Ma con l’avanzare dell’età, qualcosa cambia: i perossisomi diventano meno efficienti, e questo ha un impatto diretto sulla salute dei muscoli.

I muscoli possono essere visti come vere e proprie fabbriche biologiche, in cui ogni componente cellulare ha un ruolo preciso. Quando i perossisomi funzionano correttamente, contribuiscono a mantenere l’equilibrio interno delle cellule muscolari, proteggendole dai danni e sostenendo la produzione di energia. Lo studio ha mostrato che, con l’invecchiamento, questi organelli perdono la loro efficienza. Il risultato è un aumento dello stress ossidativo e una riduzione della capacità delle cellule muscolari di rigenerarsi e funzionare al meglio. Questo processo è strettamente legato alla sarcopenia, la condizione che porta a una progressiva perdita di forza e massa muscolare negli anziani.

Finora, la ricerca si era concentrata soprattutto su altri elementi cellulari, come i mitocondri. Il nuovo studio, invece, mette in luce il ruolo dei perossisomi come attori cruciali ma spesso trascurati nell’invecchiamento muscolare. Questa scoperta non è solo teorica: apre la strada a nuove strategie per rallentare il declino muscolare. Se si riuscisse a preservare o migliorare la funzione dei perossisomi, infatti, si potrebbe intervenire direttamente su uno dei meccanismi alla base dell’indebolimento dei muscoli. Le implicazioni sono importanti. Capire come mantenere attivi i perossisomi potrebbe portare allo sviluppo di trattamenti innovativi, capaci di contrastare la perdita di forza legata all’età. Non si tratta solo di migliorare la performance fisica, ma di preservare autonomia e qualità della vita, soprattutto nelle persone più anziane. Naturalmente, la ricerca è ancora nelle fasi iniziali. Ma il messaggio è chiaro: l’invecchiamento muscolare non è un destino inevitabile e immodificabile. È un processo biologico complesso, che possiamo comprendere sempre meglio e, forse, imparare a rallentare. Nel frattempo, restano validi i pilastri già noti: attività fisica regolare, alimentazione equilibrata e uno stile di vita sano. Ma grazie a studi come quello dell’Università di Padova, il futuro potrebbe offrire strumenti molto più mirati per mantenere i muscoli forti e in salute anche con il passare degli anni. 

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