Gloria a Subway, il panino sano che sano non è

Ora parliamo di Subway. La catena di fast-food. In Italia molti non l’hanno nemmeno sfiorata: Subway propone panini - non hamburger - e i panini sono parte della nostra cultura gastronomica. Ma soprattutto Subway si vendeva come il fast-food sano e un italiano cerca fast-food malsani, ovvio. In ogni caso il successo fu planetario: tra il 2013 e il 2014, nel mondo aveva più locali di McDonald’s, circa 44mila. Fu la più grande catena di ristorazione del globo.
La cifra stilistica del panino è la componibilità: ne scegli pane, lunghezza, ripieno, salse. Tutto. Capite che da noi non poteva sfondare: assembliamo a casa, che ce ne facciamo di Subway? Oggi in Italia resiste solo (e a fatica) vicino alle basi militari Usa. Me ne innamorai nel 2007, Erasmus, studente squattrinato a Cardiff. Me ne innamorai perché l’idea di comporre le più improbabili ed elefantiache schifezze mi elettrizzava. E costava poco. Me ne innamorai per il gusto, schiettamente da fast-food, il malsano che si brama. Ricordo che mi chiedevo come fosse possibile quel successo dovuto all’illusione del panino “healthy”. Nei primi 2000 Subway era ovunque e le campagne pubblicitarie erano martellanti. Martellavano sulle poche calorie, «noi non siamo junk-food». Pareva una vaccata e infatti lo era. Beninteso, combinando gli ingredienti più light venivano fuori panini da 300 calorie, ok. Gli spot marciavano su quello.
Lo strano mistero del baccalà falso nell’animoIn una supposta rubrica di cucina può capitare di spendersi sui rari elementi che fatico a deglutire. Il bacalhau...
Il testimonial è Jared Fogle, pingue ragazzo che mangiando da Subway perde 100 chili. Poi si scopre- primo scandaloche Jared è pedofilo. E si scopre che i panini poco calorici non li mangia nessuno: Subway è un meritorio diluvio calorico. Poi - secondo scandalo - la Corte Suprema irlandese sentenzia che il pane non era pane, almeno per i canoni locali. Poi- terzo scandalo- si scopre che il tonno non era tonno: Dna di pollo, maiale e altre amenità. Il punto è tutt’oggi controverso: per certo il tonno era una fetecchia e Subway la pagò cara. Morale della favola oggi Subway sta fallendo, un fondo- Roark Capital- lo ha acquisito e tenta un impervio rilancio.
Il toast come le Marche: una meraviglia spesso sottovalutataIl toast è come le Marche: sottovalutato. Pare un dettaglio, lo si dà per scontato: tutti lo mangiano (com...
Cosa ci insegna questa storia? Che l’essere umano è un illuso e un ipocrita. Come può essere “healthy” un panino che nel 2000 in media costava 4 dollari? Come può essere sano un panino viscoso e libidinoso? Non mi picco di aver compreso prima dei tempi che Subway fosse adorabile junk-food, solo mi stupisce che milioni di miei simili lo sposarono per questa credenza fideistica. Illusi. Ma soprattutto ipocriti: mangiavate da Subway perché vi faceva sbavare. E lo sapevate. Ora non lo fate più per sciacquarvi la coscienza dalla vostra ipocrisia. Siete l’incubatrice che ha allevato i freak che abbattono le statue di Colombo. Gloria a Subway.