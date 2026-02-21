Ictus, crollo del rischio con la dieta mediterranea: le cifre

La dieta mediterranea, riconosciuta dall’Unesco come patrimonio culturale immateriale , segue le tradizioni alimentari di Paesi come Italia, Grecia, Spagna e Portogallo. È basata su un equilibrio che privilegia il consumo quotidiano di verdura, frutta fresca, cereali integrali e legumi ; prevede ogni giorno anche latticini magri, frutta secca, semi, erbe aromatiche e olio extravergine d’oliva ; include più volte a settimana uova, pesce e pollame ; limita invece carne rossa, salumi e dolci a poche occasioni mensili.

La ricerca ha coinvolto 105.614 donne, età media 53 anni, senza precedenti di ictus. In base a un questionario iniziale è stato attribuito un punteggio da 0 a 9 secondo l’aderenza alla dieta mediterranea: il 30% ha ottenuto valori tra 6 e 9, il 13% tra 0 e 2. In 21 anni sono stati registrati 4.083 ictus, di cui 3.358 ischemici e 725 emorragici. Anche dopo aver corretto i dati per fattori come fumo, sedentarietà e ipertensione, le differenze sono rimaste significative, suggerendo un possibile ruolo protettivo dell’alimentazione mediterranea nella prevenzione di una delle principali cause di morte e disabilità.