Il tofu non esiste: nemmeno Wikipedia sa spiegarti cosa sia

Attraverso giorni di burrasca, la rubrica o presunta tale compie un anno di vita e dopo 50 e rotte emissioni, complici i mala tempora che currunt, mi trovo immerso nell’horror vacui: di che vergo? Accadde un’altra volta e parimenti ne scrissi in premessa: in quella circostanza i giorni erano altrettanto procellosi e mi soccorse una pasta alle zucchine affogate nel vino. In questo caso mi soccorre Tommi, al quale capita di impaginare la suddetta: «Che scrivo?». «Tofu!». «Mi fa schifo». «Anche a me». Dunque perfetto.

Di spettacolare c’è la mitologia delle origini, le radici che affondano nei nebulosi tempi della dinastia Han, II secolo a.C., Oriente e visioni. Punto e stop, perché oggi restano solo mattonelle e cagliata pressata, un sapore in sé inesistente e una diffusione alle nostre latitudini ormai virale grazie a vegetarianismo e macrobiotica (doppio vade retro).

Tutti pazzi per il tofu: nel 2024 il giro d’affari globale fu di 3,1 miliardi di dollari, il tasso di crescita annuo previsto fluttua tra il 3 e il 5%. Cifre inspiegabili, se non ammettendo che il tofu è come il Can-D de Le tre stimmate di Palmer Eldritch, il capolavoro di Philip K. Dick dove per sopportare la miserabile vita nelle colonie spaziali i derelitti si alienano con la capsula in questione. Esagero, ma l’equivalenza tofu-Can-D non è poi così peregrina: è tutto finto! Esempi? Gli adepti del “vegetale” lo friggono, grigliano, saltano in padella, marinano, frullano in creme e dessert. Tutto pur di dargli vita e sapore (la principale caratteristica del tofu, poiché in sé non esiste, è la capacità di assorbire aromi e spezie). Epperò come è sano il tofu: proteine complete, zero colesterolo, pochi carboidrati, grassi insaturi. Il più tapino dei mix perfetti.