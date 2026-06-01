Inter, due pesantissimi addii: chi lascia i nerazzurri

L'Inter del nuovo corso targato Cristian Chivu inizia a prendere forma anche attraverso alcune scelte dolorose. Il mercato nerazzurro partirà da una base economica garantita dalla proprietà Oaktree, ma per finanziare nuovi innesti sarà necessario anche alleggerire la rosa. E tra i nomi destinati a lasciare Appiano Gentile spiccano quelli di Davide Frattesi e Benjamin Pavard.
Come riportato su Il Giorno, la posizione dell’ex Sassuolo appare oggi molto diversa rispetto a un anno fa. Dopo aver deciso di restare per giocarsi le proprie carte, il centrocampista ha vissuto una stagione complicata, frenata da problemi fisici e da uno spazio sempre più ridotto nelle gerarchie tecniche. I numeri raccontano una flessione evidente: nessun gol e nemmeno un assist nell'ultima annata, dopo stagioni ben più produttive. Un rendimento che ha alimentato le voci di mercato e reso l'addio sempre più probabile. Sul giocatore restano vigili diverse società, tra cui Roma e Atalanta, mentre in passato anche il Nottingham Forest aveva mostrato interesse.
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Destinato a cambiare aria anche Pavard. Il difensore francese rientra dopo il prestito all'Olympique Marsiglia, che ha scelto di non esercitare il riscatto. La sua situazione appare però complessa: il contratto in essere fino al 2028 e un ingaggio importante rendono necessaria una soluzione condivisa. A pesare non sarebbero soltanto valutazioni tecniche, ma anche rapporti ormai logorati dopo quanto accaduto nell'ultima estate.
Capitolo a parte per Kristjan Asllani, seguito dal Besiktas, e soprattutto per Aleksandar Stankovic. Il giovane serbo verrà riacquistato dal Bruges, ma potrebbe rappresentare una preziosa risorsa per fare cassa. Newcastle e Brentford osservano con attenzione e sarebbero pronti a investire cifre importanti. La volontà del giocatore sarebbe quella di restare e convincere Chivu, che lo conosce bene dai tempi della Primavera. Tuttavia, se l'Inter vorrà arrivare ad alcuni obiettivi di mercato, qualche sacrificio potrebbe diventare inevitabile.