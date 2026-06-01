Roland Garros, Flavio Cobolli liquida Svajda in 3 set: il punto da urlo (e un sogno parigino)

Uno strepitoso Flavio Cobolli si qualifica per la prima volta in carriera per i quarti di finale del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, sulla terra rossa parigina. Negli ottavi di finale il tennista romano, numero 13 del ranking Atp e numero 10 del seeding, ha battuto in quattro set l'americano Zachary Svajda, numero 85, con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-7 (3), 7-6 (5). Grazie a questa vittoria Cobolli da lunedì 8 giugno sarà comunque vada almeno n. 11 del mondo. Nei quarti di finale l'azzurro affronterà il vincente del match tra il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 4 del seeding, e il cileno Alejandro Tabilo.

“L'unica cosa che ho capito oggi è che le partite non sono mai finite e me la sono fatta sotto, sono un po' teso, devo ancora recuperare”, ha detto Cobolli al termien del match. “Questo è il mio Slam preferito – ha aggiunto - adoro la terra battuta e mi piace giocare in Francia, il pubblico è straordinario e oggi mi avete molto aiutato in questa partita. Ringrazio il mio angolo perché forse anche qualcuno di loro se la sarà fatta addosso. Sono felice e onorato di avere un'altra chance di giocare su questo campo”. “L'Italia nel tennis? Una parte del mio team è della federazione, voglio ringraziare anche loro perché mi danno l'opportunità di giocare a questi livelli. Ora - ha concluso - faccio l'in bocca al lupo a entrambi i Matteo (Berrettini e Arnaldi, ndr) che giocheranno oggi”.