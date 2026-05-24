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"Mi è caduto addosso un frigorifero da 270 chili. Ecco cosa farò adesso"

domenica 24 maggio 2026
"Mi è caduto addosso un frigorifero da 270 chili. Ecco cosa farò adesso"

1' di lettura

Un enorme frigorifero a doppia porta in acciaio inossidabile da quasi 270 kg si è staccato improvvisamente dalla parete, travolgendo e intrappolando Laura Clery, 39 anni, contro l’isola della cucina. L’incidente è avvenuto in casa sotto gli occhi dei suoi figli di 5 e 7 anni.La donna, nota star del web negli Stati Uniti con quasi 25 milioni di follower tra TikTok, YouTube e Instagram, è intervenuta quando il figlio maggiore Alfie ha tentato di arrampicarsi sul frigo. Nel tentativo di spingerlo indietro, l’elettrodomestico le è precipitato addosso.

"Tutto il peso mi ha scaraventata all’indietro contro l’isola della cucina, bloccandomi la parte bassa della schiena e i fianchi. Non riuscivo a muovermi. Ho provato a spingerlo via ma non si è mosso di un millimetro. Era come spingere contro un palazzo."Laura ha raccontato la paura provata: "Non nel senso di 'Questa sarà una storia divertente da raccontare più tardi'. Più un senso di 'Potrei essere davvero in pericolo in questo momento'. Sentivo che mi diventava sempre più difficile respirare, come se il mio corpo stesse lentamente decidendo di spegnersi.

"Da sola in casa con i bambini, è riuscita a chiamare il 911 grazie al telefono che aveva in tasca. Tre vigili del fuoco hanno sollevato il frigo e l’hanno liberata, per poi trasportarla in ospedale con collare e maschera per l’ossigeno.La comica ha annunciato che procederà per vie legali: "Voglio fare causa ai fottuti appaltatori che hanno installato questo frigorifero. [...] È stata negligenza."

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