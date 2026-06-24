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Pera, il frutto dell'estate: gli effetti su intestino, cuore e difese immunitarie

di Paola Natalimercoledì 24 giugno 2026
Pera, il frutto dell'estate: gli effetti su intestino, cuore e difese immunitarie

4' di lettura

Dolci, succose e naturalmente rinfrescanti, le pere sono tra i frutti più apprezzati per il loro sapore delicato e la loro versatilità in cucina. Ma oltre a conquistare il palato, rappresentano anche un prezioso alleato per la salute, soprattutto durante i mesi estivi, quando il caldo mette a dura prova l’organismo e aumenta il rischio di disidratazione e stanchezza. Composte per oltre l’80% da acqua, le pere contribuiscono all’idratazione quotidiana e forniscono una buona quantità di nutrienti essenziali con un apporto calorico contenuto. Una pera di medie dimensioni apporta mediamente tra le 80 e le 100 calorie, rendendola uno spuntino ideale per chi desidera mantenere un’alimentazione equilibrata.

Uno dei principali punti di forza di questo frutto è il suo elevato contenuto di fibre, particolarmente concentrate nella buccia. Le fibre favoriscono il corretto funzionamento dell’intestino, aiutano a regolare l’assorbimento degli zuccheri e contribuiscono a prolungare il senso di sazietà. Per questo motivo le pere vengono spesso consigliate nell’ambito di una dieta sana e varia. Le pere apportano diversi benefici all’organismo grazie alla loro composizione nutrizionale equilibrata. Innanzitutto favoriscono la salute dell’intestino: il loro elevato contenuto di fibre, soprattutto nella buccia, aiuta la regolarità intestinale e contribuisce a prevenire la stitichezza.

Sono utili anche per il controllo della glicemia, perché le fibre rallentano l’assorbimento degli zuccheri, evitando picchi glicemici dopo i pasti. Questo le rende adatte anche a un’alimentazione equilibrata. Grazie al contenuto di potassio, le pere aiutano a mantenere sotto controllo la pressione arteriosa e a favorire il corretto funzionamento di muscoli e sistema nervoso. Le vitamine e gli antiossidanti presenti, come la vitamina C e i polifenoli, contribuiscono a sostenere il sistema immunitario e a proteggere le cellule dallo stress ossidativo, associato all’invecchiamento e a diverse malattie croniche. Infine, grazie all’elevato contenuto di acqua, aiutano anche a mantenere una buona idratazione, particolarmente importante nei mesi estivi. Dal punto di vista nutrizionale, le pere contengono vitamina C, utile per sostenere il sistema immunitario e contrastare lo stress ossidativo, oltre a piccole quantità di vitamine del gruppo B, coinvolte nei processi energetici dell’organismo. Non mancano poi importanti minerali come il potassio, fondamentale per l’equilibrio dei liquidi corporei, la funzione muscolare e la regolazione della pressione arteriosa. Le pere sono inoltre ricche di composti antiossidanti naturali, sostanze che aiutano a proteggere le cellule dall’azione dei radicali liberi, molecole associate all’invecchiamento cellulare e a numerose malattie croniche. Tra questi composti spiccano flavonoidi e polifenoli, presenti soprattutto nella buccia.

Durante l’estate, quando le temperature elevate possono causare affaticamento e perdita di sali minerali attraverso la sudorazione, consumare regolarmente frutta fresca come le pere può rappresentare un valido supporto per il benessere generale. Il loro contenuto di acqua e potassio contribuisce infatti a reintegrare parte delle sostanze perse con il caldo. La soluzione più semplice resta consumarle fresche, magari ben fredde dopo qualche ora in frigorifero. Tuttavia, le pere sono anche tra i frutti più versatili in cucina e possono trasformarsi in protagoniste di piatti leggeri e originali. Nelle insalate estive aggiungono una piacevole nota dolce che si abbina perfettamente agli ingredienti salati. Una delle combinazioni più apprezzate prevede pere a fettine, rucola, noci e scaglie di parmigiano, condite con un filo di olio extravergine d’oliva e qualche goccia di aceto balsamico. Il contrasto tra la dolcezza del frutto, il gusto deciso del formaggio e la croccantezza della frutta secca crea un equilibrio particolarmente piacevole.

Le pere si sposano molto bene anche con lattuga, spinacino fresco, feta, gherigli di noce e semi misti, dando vita a un piatto fresco e nutriente ideale per il pranzo estivo. Chi ama i sapori più raffinati può abbinarle a gorgonzola dolce, radicchio e noci, una combinazione che unisce dolcezza, cremosità e una leggera nota amarognola. Per un’insalata completa e bilanciata, le pere possono essere aggiunte a preparazioni con pollo grigliato, tacchino, salmone affumicato o legumi come ceci e lenticchie. In questo modo il piatto diventa una fonte equilibrata di carboidrati, proteine, fibre e grassi buoni. Le pere possono inoltre arricchire yogurt, macedonie, frullati e smoothie estivi. Tagliate a cubetti e congelate per qualche ora, rappresentano anche un’ottima base per preparare dessert freschi e sorbetti fatti in casa senza aggiunta di zuccheri. Gli esperti ricordano che nessun alimento, da solo, possiede proprietà miracolose. Tuttavia, inserire regolarmente le pere all’interno di una dieta varia e ricca di frutta e verdura può contribuire a migliorare l’apporto di fibre, vitamine, minerali e antiossidanti, elementi fondamentali per mantenere l’organismo in salute. Con il loro gusto delicato, la capacità di rinfrescare nelle giornate più calde e la sorprendente versatilità in cucina, le pere si confermano uno dei frutti più preziosi dell’estate, perfette sia come spuntino salutare sia come ingrediente capace di dare un tocco speciale a tante ricette.

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stress ossidativo
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