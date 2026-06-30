Colazione, gli errori da non commettere con il grande caldo

L’estate porta con sé giornate più lunghe, temperature elevate e un diverso stile di vita. C’è chi anticipa le attività nelle ore più fresche del mattino, chi trascorre più tempo all’aperto e chi modifica spontaneamente le proprie abitudini alimentari, preferendo piatti più leggeri e ricchi di acqua. Anche la colazione, spesso considerata il pasto che dà il via alla giornata, merita qualche accorgimento in più. Il caldo, infatti, può ridurre l’appetito appena svegli, ma questo non significa rinunciare alla qualità del primo pasto. Al contrario, scegliere gli alimenti giusti permette di sostenere l’organismo, favorire l’idratazione e arrivare all’ora di pranzo senza eccessivi cali di energia o improvvisi attacchi di fame. Secondo il dott. Fabio Gregu, biologo nutrizionista, il segreto è trovare il giusto equilibrio tra leggerezza e completezza nutrizionale. “Una colazione estiva dovrebbe essere leggera ma completa, privilegiando proteine di qualità come yogurt greco, kefir biologico o uova, abbinate a frutta fresca di stagione. Anche un porridge overnight rappresenta un’ottima scelta. Fondamentale iniziare la giornata con una buona idratazione.”

La presenza di proteine aiuta infatti a prolungare il senso di sazietà, mentre la frutta di stagione apporta acqua, vitamine, sali minerali e fibre. Tra gli esempi di colazione suggeriti dalle indicazioni del nutrizionista ci sono uno yogurt greco con albicocche, pesche, melone o frutti di bosco, accompagnato da una manciata di noci o mandorle; un kefir con avena e frutta fresca oppure un porridge preparato la sera precedente e lasciato riposare in frigorifero, ideale nelle mattine più calde. Per chi predilige il salato, anche due uova con pane integrale e un frutto possono rappresentare un’alternativa equilibrata.

Accanto alla scelta degli alimenti, un ruolo centrale è svolto dall’idratazione. Durante la notte il corpo perde naturalmente liquidi e, con le temperature elevate, questo aspetto diventa ancora più importante. Bere uno o due bicchieri d’acqua appena svegli rappresenta un gesto semplice che aiuta a iniziare la giornata nel modo corretto, soprattutto se seguito da una colazione bilanciata. Uno dei dubbi più frequenti riguarda però l’importanza della colazione. È davvero il pasto più importante della giornata oppure si può anche saltare? Su questo tema il dott. Gregu invita a non generalizzare.

“La colazione non è obbligatoria per tutti, ma per molte persone rappresenta un momento importante per favorire energia, concentrazione e controllo della fame durante la giornata. In estate è fondamentale iniziare la mattina con una buona idratazione per affrontare meglio il caldo e, se si fa colazione, è preferibile consumarla entro le ore 10.” Le esigenze nutrizionali, infatti, possono variare da persona a persona, anche in base allo stile di vita, agli orari di lavoro e al livello di attività fisica. Per chi sceglie di fare colazione, è comunque importante evitare di rimandarla troppo, cercando di inserirla nelle prime ore della mattina. Un altro aspetto fondamentale riguarda gli alimenti da limitare. La tentazione di affidarsi a prodotti confezionati o particolarmente zuccherati è frequente, soprattutto quando si ha poco tempo a disposizione, ma si tratta di una scelta che non sempre favorisce il benessere. “Meglio evitare prodotti ricchi di zuccheri aggiunti e alimenti ultra-processati, come merendine, cereali zuccherati e bevande dolci. Una colazione equilibrata, ricca di proteine, fibre e grassi buoni, favorisce una risposta glicemica più stabile e una sazietà più duratura.”

Dolci confezionati, biscotti ricchi di zuccheri, cereali industriali e bevande zuccherate possono infatti provocare un rapido aumento della glicemia, seguito da un altrettanto veloce calo energetico, con la conseguente ricomparsa del senso di fame già a metà mattina. Scegliere alimenti freschi e poco lavorati, invece, permette di mantenere più stabile il livello di energia e di affrontare con maggiore serenità gli impegni della giornata. In estate, quando il caldo mette a dura prova l’organismo, anche piccoli gesti quotidiani possono fare la differenza. Una colazione costruita con ingredienti semplici, accompagnata da una corretta idratazione e da una scelta consapevole degli alimenti, rappresenta un valido punto di partenza per affrontare la giornata. Non esiste una colazione perfetta uguale per tutti, ma seguire principi di equilibrio, varietà e qualità può aiutare a prendersi cura della propria salute fin dal risveglio .