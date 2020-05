Coronavirus, c'è una svolta e si chiama "47D11”: ecco l'anticorpo che può fermare la pandemia

05 maggio 2020 a

a

a

Forse un anticorpo riuscirà a neutralizzare il Covid-19. La scoperta è da attribuire all’Università di Utrecht e tra non molto potrebbero iniziare i test sull’uomo. L’anticorpo in questione si chiama 47D11: è monoclonale, e ciò significa che è ripetibile all’infinito e neutralizzante, ovvero riesce a centrare SarsCov2 e a fermare lo sviluppo dell’infezione in corso. Nella giornata di ieri questo studio, effettuato dall’Università di Utrecth, Erasmus Medical Center e Harbour BioMed, è stato pubblicato su Nature Comunications.

Usa e Svizzera lavorano al vaccino anti-coronavirus: presto un miliardo di dosi. Un maxi-affare

Come riportato nello studio: “Sarà utile per lo sviluppo di test di rilevazione dell'antigene e test sierologici mirati. Gli anticorpi neutralizzanti possono alterare il decorso dell'infezione nell'ospite infetto a supporto della eliminazione del virus, o proteggere un ospite non infetto esposto al virus". Grazie a questo anticorpo si potrà prevenire e curare il Covid-19. Ma non solo, essendo ripetibile all’infinito, forse servirà anche per combattere altre malattie future, sempre appartenenti alla famiglia dei coronavirus. Berend Jan Bosch, professore associato all' Università di Utrecht e responsabile dello studio su Nature ha spiegato che “ a breve si potranno iniziare i test sull’uomo".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.