Coronavirus, Pfizer annuncia che il suo vaccino risulta efficace oltre il 90%: distribuzione a meno 80 gradi

09 novembre 2020 a

a

a

Secondo la società farmaceutica Pfizer, i primi dati mostrano che il suo vaccino sperimentale ha un'efficacia di oltre il 90% nel prevenire il Covid-19. Pfizer, che ha sviluppato il vaccino insieme al produttore farmaceutico tedesco BioNTech, ha rilasciato solo pochi dettagli dalla sua sperimentazione clinica, basata sulla prima revisione formale dei dati da parte di un gruppo di esperti esterni. Pfizer prevede di chiedere alla Food and Drug Administration l'autorizzazione di emergenza del vaccino a due dosi alla fine di questo mese, dopo aver raccolto dati sulla sicurezza per due mesi Entro la fine dell'anno l'azienda avrà prodotto dosi sufficienti per immunizzare da 15 a 20 milioni di persone, hanno detto i dirigenti dell'azienda.

"Questa è una notizia fantastica". Vaccino, il punto di svolta? La conferma di Burioni che fa sperare il mondo intero

"Questo è un momento storico", ha detto in un'intervista Kathrin Jansen, vicepresidente senior e capo della ricerca e sviluppo sui vaccini presso Pfizer. Ora bisognerà attendere l'analisi dei dati sulla sicurezza e l'autorizzazione delle agenzie regolatorie. Le due aziende promettono i primi 50 milioni di dosi nel mondo entro l'anno. L'Unione Europea ne aveva già opzionate 200 milioni. La distribuzione dovrà avvenire a meno 80 gradi. Le borse in tutto il mondo hanno reagito euforiche. Il vaccino è adatto alle persone tra i 16 e gli 85 anni. Ne serviranno due dosi, anche se i dati dimostrano una buona efficacia già dopo la prima. La distribuzione però, scrive Repubblica, non sarà semplice: le dosi vanno mantenute a meno 80 gradi fino alla somministrazione. Freezer così potenti, in molte zone anche d'Italia, sono disponibili negli ospedali e nei centri vaccinali più grandi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.