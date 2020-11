Vaccino Covid, Dagospia e le testimonianze dei volontari sugli effetti collaterali: "Come una sbornia pesante"

10 novembre 2020 a

“L’effetto del vaccino? Quello di una sbornia pesante”. Così alcuni volontari che hanno partecipato alla sperimentazione del vaccino Pfizer-Biontech hanno riassunto gli effetti collaterali che ha avuto il siero sul loro fisico. La notizia arriva da Dagospia, che ha raccolto diverse testimonianze. A partire da Carrie, una pubblicista 45enne americana del Missouri che si è sottoposta alla sperimentazione a settembre, facendo poi il secondo richiamo il mese scorso: “Ha detto di aver avuto mal di testa, febbre e dolori in tutto il corpo - si legge sul sito di Roberto D’Agostino - paragonabili a quelli dell’influenza. La seconda volta è andata anche peggio, ma tutto si è risolto in pochi giorni e adesso si sente orgogliosa di aver preso parte alla sperimentazione”. Poi c’è la storia di Glenn, un 44enne volontario che ha raccontato di aver provato le stesse sensazioni di una “brutta sbornia” a causa del vaccino: i sintomi però sono passati in breve tempo e per questo si è detto eccitato per le buone notizie sull’efficacia al 90% del siero, che dovrebbe essere largamente distribuito nel 2021.

